Тетяна Рябуха: Питання забезпечення працівників шкіл засобами захисту потрібно вирішувати негайно! Сьогодні народний депутат України від 157 виборчого округу (Суми) Тетяна Рябуха взяла участь у сесії міської ради, піднявши на ній термінове питання виділення коштів на забезпечення навчального процесу в сумських школах в умовах карантину.

Необхідність такого рішення очевидна: адже до початку навчального року залишилося менше двох тижнів, а маски та дезінфекційні засоби потрібно ще придбати.

- Як усі ми знаємо, Міністерством охорони здоров’я були розроблені тимчасові рекомендації щодо організації та протиепідемічних заходів у закладах освіти в період карантину, - нагадала Тетяна Василівна міським депутатам. . Ці рекомендації затверджені постановою головного санітарного лікаря країни.

Уже зрозуміло, що карантинні заходи триватимуть і надалі, тому нам потрібно готуватися виконувати вимоги даного документу – зокрема, забезпечення працівників закладу захисними масками з розрахунку одна маска на три години роботи. При цьому в закладі постійно має бути п’ятиденний запас масок для всіх працівників. Також школи мають бути забезпечені антисептичними засобами для обробки рук та дезінфекції поверхонь. Для закупки масок для працівників закладів освіти та засобів дезінфекції необхідні досить значні кошти.

Традиційно є два шляхи вирішення таких проблем: виділити бюджетні кошти або змусити керівників шкіл шукати гроші в батьківських кишенях. Однак і держава, і безпосередньо Сумська міська рада мають тримати курс на повну ліквідацію поборів з батьків у школах та дитсадках. Це особливо актуально тепер, коли рівень життя багатьох сімей знизився внаслідок карантину. Батьки, як максимум, можуть забезпечити засобами індивідуального захисту своїх дітей і то, на мою думку, це для сімейного бюджету велике навантаження. У жодному разі не можна перекладати на них ще й забезпечення шкільного персоналу.

Тому я прошу внести в порядок денний, терміново розглянути і затвердити рішення про виділення коштів на придбання індивідуальних захисних засобів та антисептиків для закладів освіти та, за можливості, і для дітей, згідно з розрахунками департаменту фінансів. Це – проблема, яку необхідно вирішити негайно, адже до початку занять залишилося менше двох тижнів, а ці кошти ще потрібно перерахувати та організувати безпосередню закупку масок та антисептиків.

Однак самого лише виділення коштів недостатньо – потрібно ще щоб їх витратили максимально ефективно. Ми всі розуміємо, що під час пандемії є багато бажаючих нажитися на коронавірусі. І я щиро сподіваюся, що ці кошти підуть тільки на ті протиепідемічні заходи у школах, які передбачені рекомендаціями Міністерства охорони здоров’я.

Це не порожні слова. Досить згадати лише не передбачене ніякими нормами і ніким не рекомендоване поливання машинами вулиць міста Суми дезінфекційними засобами. Ефективність такої «боротьби з вірусом» дорівнює нулю, а проте на це витрачені чималі бюджетні кошти, і лише втручання громадських активістів та окремих депутатів допомогло спинити це безглуздя.

Щоб уникнути подібного розвитку подій, закупівлі масок за ціною золотих зливків і перекладання на плечі батьків їхнього придбання вже через місяць навчання, бо виділені гроші раптово закінчилися, ми будемо обов’язково контролювати, наскільки ефективно витрачаються кошти, і запрошуємо долучатися до цієї роботи нашої команди всіх, хто зацікавлений в економії коштів громади. Адже неважко порівняти оптові ціни на маски та антисептики з цінами, за які їх будуть купувати для навчальних закладів. Чи, наприклад, визначити, наскільки вживані протиепідемічні заходи відповідають рекомендаціям МОЗ.

Отже, я прошу вас, колеги, не лише прийняти рішення про виділення коштів, а й тримати на контролі процес їх використання. Давайте разом протидіяти корупції!

Виступ народного депутата викликав жваве обговорення серед її колег з міської ради. Будемо сподіватися, що вони підтримають відповідне рішення на сьогоднішній сесії і батькам школярів не доведеться оплачувати нові потреби міських шкіл.

®