В Шостке в ДТП пострадала велосипедистка Происшествие произошло в Шостке, на перекрестке улиц Черниговской и Горького.

Будучи за рулем легковушки ВАЗ-2109, 35-летний житель Шосткинского района совершил наезд на велосипедистку. В результате ДТП 68-летняя женщина с переломом левой ноги попала в больницу.

Вызванная следственно-оперативная группа Шосткинского отдела полиции осмотрела место происшествия и собрала все необходимые в таких случаях материалы и вещественные доказательства.

Сейчас машина изъята и помещена на спецплощадку Шосткинского отдела полиции.

По факту дорожно-транспортного происшествия открытое уголовное производство в соответствии ч.1 ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения». Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.