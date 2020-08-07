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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:17301

В Шостке в ДТП пострадала велосипедистка

Происшествие произошло в Шостке, на перекрестке улиц Черниговской и Горького.

Будучи за рулем легковушки ВАЗ-2109, 35-летний житель Шосткинского района совершил наезд на велосипедистку. В результате ДТП 68-летняя женщина с переломом левой ноги попала в больницу.

Вызванная следственно-оперативная группа Шосткинского отдела полиции осмотрела место происшествия и собрала все необходимые в таких случаях материалы и вещественные доказательства.

Сейчас машина изъята и помещена на спецплощадку Шосткинского отдела полиции.

По факту дорожно-транспортного происшествия открытое уголовное производство в соответствии ч.1 ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения». Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Дтп
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