Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:22575

Сумська 12 школа реалізовує інноваційний проект для першокласників

17 серпня у Сумській школі №12 стартувало адаптивне навчання для майбутніх першокласників.

Директорка школи Ірина Губська пояснила, що подібний проєкт вирішили реалізувати, зважаючи на складну епідеміологічну ситуацію в країні. Вона зазначила, що для наймолодших школярів надзвичайно важливо звикнути до нових вимог шкільного життя. Тож, зважаючи на виклики сьогодення, школа узгодила з Управлінням освіти і науки Сумської міської ради проведення двотижневого адаптивного навчання.

Майбутніх першачків на порозі школи зустріла медична сестра закладу, провівши обов’язкову термометрію. Учні прибули у чітко визначений час, розмістившись на стадіоні школи. Після проведення інтерактивного знайомства кожен клас поділили на групи, щоб забезпечити дистанціювання учнів у приміщеннях навчального закладу.

За словами мами однієї з першокласниць, подібні заняття допоможуть дітям м’яко увійти в навчальний процес. На школярів чекає двотижневе навчання, під час якого педагоги закладу проведуть для них заняття з базових предметів, а також театральної майстерності, хореографії.

Ольга Бескорса

Общество
view counter

Новости

Тетяна Рябуха: Питання забезпечення працівників шкіл засобами захисту потрібно вирішувати негайно!
Сегодня 11:57
В Сумах очередной коронавирусный рекорд
Сегодня 09:44
На Сумщине во время пожара пострадал мужчина
Сегодня 15:32
Часть сумских троллейбусов изменила маршруты
Сегодня 14:54
Поліція попереджає: за спалювання сухої рослинності Законом передбачена адміністративна відповідальність
Сегодня 14:48
В Сумах подмарафетили фонтан «Садко»
Сегодня 14:45
На Сумщине СБУ раскрыла хищение почти миллиона бюджетных средств при строительстве школьного стадиона
Сегодня 14:31
На Сумщине заполненность ковидных коек почти 50%
Сегодня 14:22
В Сумах остановились троллейбусы
Сегодня 14:11
Тростянець відзначає день визволення від нацистських окупантів
Сегодня 13:55
По количеству проведенных тестов на COVID-19 Сумщина входит в пятерку областей в Украине
Сегодня 13:19
На Сумщине принято решение по задействованию второй волны больниц для лечения COVID-19
Сегодня 13:15
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.