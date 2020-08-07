Сумська 12 школа реалізовує інноваційний проект для першокласників 17 серпня у Сумській школі №12 стартувало адаптивне навчання для майбутніх першокласників.

Директорка школи Ірина Губська пояснила, що подібний проєкт вирішили реалізувати, зважаючи на складну епідеміологічну ситуацію в країні. Вона зазначила, що для наймолодших школярів надзвичайно важливо звикнути до нових вимог шкільного життя. Тож, зважаючи на виклики сьогодення, школа узгодила з Управлінням освіти і науки Сумської міської ради проведення двотижневого адаптивного навчання.

Майбутніх першачків на порозі школи зустріла медична сестра закладу, провівши обов’язкову термометрію. Учні прибули у чітко визначений час, розмістившись на стадіоні школи. Після проведення інтерактивного знайомства кожен клас поділили на групи, щоб забезпечити дистанціювання учнів у приміщеннях навчального закладу.

За словами мами однієї з першокласниць, подібні заняття допоможуть дітям м’яко увійти в навчальний процес. На школярів чекає двотижневе навчання, під час якого педагоги закладу проведуть для них заняття з базових предметів, а також театральної майстерності, хореографії.

Ольга Бескорса