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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Мэр Сум дал неделю на разработку программы «Доступные Сумы»

На сессии Сумского горсовета 19 августа депутат Александр Зименко поднял проблему доступности областного центра.

«Сумские колясочники обращают внимание на недоступность многих объектов в районе 9-12 микрорайонов областного центра, в частности на участках от ул. Героев Крут до ТРЦ «Мануфактура» и по пр. Лушпы. Так, на ул. Героев Крут, на остановках, где есть карманы, троллейбусы не имеют возможности подъехать к тротуару. А человек на коляске не может попасть в троллейбус или наоборот. Также людям с инвалидностью доставляет неудобство и отсутствие пешеходных дорожек к озеру Чеха от ул. Интернационалистов и И. Сирко. Недоступна и 4-я амбулатория по ул. И. Сирко, 33/1, в ней нет обустроенных санузлов для людей с инвалидностью», - такой запрос он озвучил в сессионном зале.

А сумской колясочник Олег Габ обратился к руководству Сум и депутатам, поднимая проблему с доступностью Сум в целом: «У нас только три озвученных светофора на весь город! Переделывается ул. Харьковская – в одном месте бордюр под ноль, а в другом – 7 см. Почему? Давайте вместе с чиновниками пройдем по городу – это ужас! Вы 17 млн. выделяете на «Романтику», но неужели так много надо, чтобы переделать бордюры?! Я только что ехал по Героев Сумщины, переделанной – так у меня «восьмерка» на колесе! А коляска стоит очень дорого... Давайте проведем эксперимент, как в других городах: посадим инженеров, людей, которые делали эти съезды, на инвалидную коляску – и пусть они проедут и скажут, удобно им или нет?! Что нужно сделать, чтобы нас заметили?! Почему у нас нет до сих пор программы «Доступные Сумы», например, на 5 лет?»

Со своей стороны, Александр Зименко заявил, что на минувшей неделе, при открытии пандуса возле пешеходного моста через Псел на «девятке», сумчане с инвалидностью и депутаты уже обсудили эти моменты с директором департамента инфраструктуры. Есть договоренности пройти проблемные участки. «И в ближайшие пару недель, думаю, мы начнем двигаться в этом направлении», - отметил он.

Городские депутаты поддержали запрос коллеги, а мэр Сум Александр Лысенко дал неделю департаменту инфраструктуры на разработку программы «Доступные Сумы», пишет Ваш шанс.

Общество Доступность
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