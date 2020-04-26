Мэр Сум дал неделю на разработку программы «Доступные Сумы»

«Сумские колясочники обращают внимание на недоступность многих объектов в районе 9-12 микрорайонов областного центра, в частности на участках от ул. Героев Крут до ТРЦ «Мануфактура» и по пр. Лушпы. Так, на ул. Героев Крут, на остановках, где есть карманы, троллейбусы не имеют возможности подъехать к тротуару. А человек на коляске не может попасть в троллейбус или наоборот. Также людям с инвалидностью доставляет неудобство и отсутствие пешеходных дорожек к озеру Чеха от ул. Интернационалистов и И. Сирко. Недоступна и 4-я амбулатория по ул. И. Сирко, 33/1, в ней нет обустроенных санузлов для людей с инвалидностью», - такой запрос он озвучил в сессионном зале.
А сумской колясочник Олег Габ обратился к руководству Сум и депутатам, поднимая проблему с доступностью Сум в целом: «У нас только три озвученных светофора на весь город! Переделывается ул. Харьковская – в одном месте бордюр под ноль, а в другом – 7 см. Почему? Давайте вместе с чиновниками пройдем по городу – это ужас! Вы 17 млн. выделяете на «Романтику», но неужели так много надо, чтобы переделать бордюры?! Я только что ехал по Героев Сумщины, переделанной – так у меня «восьмерка» на колесе! А коляска стоит очень дорого... Давайте проведем эксперимент, как в других городах: посадим инженеров, людей, которые делали эти съезды, на инвалидную коляску – и пусть они проедут и скажут, удобно им или нет?! Что нужно сделать, чтобы нас заметили?! Почему у нас нет до сих пор программы «Доступные Сумы», например, на 5 лет?»
Со своей стороны, Александр Зименко заявил, что на минувшей неделе, при открытии пандуса возле пешеходного моста через Псел на «девятке», сумчане с инвалидностью и депутаты уже обсудили эти моменты с директором департамента инфраструктуры. Есть договоренности пройти проблемные участки. «И в ближайшие пару недель, думаю, мы начнем двигаться в этом направлении», - отметил он.
Городские депутаты поддержали запрос коллеги, а мэр Сум Александр Лысенко дал неделю департаменту инфраструктуры на разработку программы «Доступные Сумы», пишет Ваш шанс.
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