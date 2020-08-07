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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:37207

В Путивле планируют реконструкцию пожарного депо

Об этом сообщил глава Путивльского райгосадминистрации Сергей Савченко по итогам осмотра помещений 15-й Государственной пожарно-спасательной части управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Глава райгосадминистрации вместе с начальником Путивльского ГПСЧ-15 Игорь Пономаренко осмотрели здание пожарной части и спланировали дорожную карту по ее реконструкции.

По информации Игоря Пономаренко, современные требования к высоте потолка ангара для пожарных автомобилей - 3,7 м. А в старинном здании ДПСЧ-15 до потолка лишь 3,2 м. Это делает невозможным оснащение части современной техникой, в частности, современным пожарным автомобилем МАЗ, и грозит передислокацией ДСПЧ в другой город. В реконструкции нуждаются и ворота.

«Нам срочно нужно начать работы по подготовке реконструкции пожарного депо для обеспечения в будущем дислокации пожарной части на территории Путивльского района, - с такими словами обратился к представителям аграрной отрасли района глава Сергей Савченко на совещании с руководителями сельскохозяйственных предприятий. - Сейчас остро стоит вопрос разработки проектно-сметной документации для представления проекта на финансирование реконструкции с ГФРР в будущем году. Местные бюджеты не способны сегодня найти на это средства. Поэтому я обращаюсь за помощью к вам в первую очередь, как к людям, которые живут и работают на этой земле».

На разработку проектно-сметной документации сейчас нужно 203169 гривен.

Присутствующие на совещании представители сельскохозяйственных предприятий района поддержали предложение о пропорционального распределения необходимой суммы в зависимости от количества земли в обработке.

Общество
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