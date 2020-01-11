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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:46628

Сумские депутаты решили запретить игорный бизнес

Сегодня, 19 августа, на внеочередной сессии Сумского горсовета депутаты проголосовали за проект решения о запрете игорного бизнеса на территории Сумской городской ОТГ.

Горсовет решил запретить создание и функционирование игральных учреждений – казино, залов игральных автоматов, букмекерских пунктов и других учреждений этого профиля. За нашлось 24 голоса (минимум необходимо 22).

Как сказано в проекте решения, это сделано «для предотвращения кризисных явлений и негативных процессов в семьях жителей Сумской городской ОТГ, сохранения здорового способа жизни обеспечения морально-духовного развития жителей».

Сумской горсовет также рекомендуют Сумскому областному совету рассмотреть и поддержать это решение горсовета. А также обращается к президенту Украины инициировать запрет на территории Украины.

Общество Игорный бизнес
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