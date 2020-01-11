Сумские депутаты решили запретить игорный бизнес

Горсовет решил запретить создание и функционирование игральных учреждений – казино, залов игральных автоматов, букмекерских пунктов и других учреждений этого профиля. За нашлось 24 голоса (минимум необходимо 22).
Как сказано в проекте решения, это сделано «для предотвращения кризисных явлений и негативных процессов в семьях жителей Сумской городской ОТГ, сохранения здорового способа жизни обеспечения морально-духовного развития жителей».
Сумской горсовет также рекомендуют Сумскому областному совету рассмотреть и поддержать это решение горсовета. А также обращается к президенту Украины инициировать запрет на территории Украины.
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