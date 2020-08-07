На Сумщине принято решение по задействованию второй волны больниц для лечения COVID-19

«Из-за увеличения количества больных COVID-19 было принято решение о задействовании второй волны учреждений здравоохранения для лечения пациентов. Таких заведений второй волны у нас 12 на 481 место, из них 26 реанимационных коек, и есть 36 аппаратов искусственной вентиляции легких», - сообщил Сергей Бутенко.
По его словам, в районах потребности в таких койках пока нет, но в областном центре, который является лидером по выявлению количества больных на Сумщине, необходимость развертывания заведений второй волны есть. Ведь Сумская областная инфекционная больница уже, к сожалению, почти заполнена.
«Сегодня мы должны получить разрешение Министерства здравоохранения на это и потом сразу подаем заявку на НСЗУ, чтобы Сумская городская больница №5 получила пакет от НСЗУ по лечению пациентов с COVID-19 и соответствующие средства, - отметил Сергей Бутенко. - Мы надеемся, что уже завтра-послезавтра больница №5 сможет, в случае необходимости, принимать таких пациентов - жителей города Сумы».
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