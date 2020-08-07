По количеству проведенных тестов на COVID-19 Сумщина входит в пятерку областей в Украине По словам исполняющего обязанности начальника управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Сергея Бутенко, большее количество тестирований обнаруживает и большее количество инфицированных.

«Один из показателей по отнесению региона к той или иной карантинной зоне по распространению коронавируса - это показатель тестирования населения. Он должен быть 24 на 100 тыс. населения. У нас этот показатель в последние дни составлял от 80 до 90. По количеству проведенных тестирований на COVID-19 Сумщина входит в пятерку лучших областей Украины», - сообщил Сергей Бутенко.

По его словам, то, что тестирование проявляют больше больных, это даже хорошо, потому что есть возможность их вовремя пролечить и таким образом обезопасить других граждан от заражения.