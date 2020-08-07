Поліція попереджає: за спалювання сухої рослинності Законом передбачена адміністративна відповідальність За останній час почастішали випадки випалювання сухої трави, листя та чагарників. Працівники поліції говорять, що кожен такий підпал не лише завдає суттєвої шкоди довкіллю, знищуючи живу природу, а й призводить до інших негативних наслідків, несучи загрозу життю та здоров’ю жителів населених пунктів. Більше того, подібне «господарювання» стає причиною нещасних випадків, в результаті яких нерідко потерпають самі підпалювачі.

Відтак, правоохоронці застерігають громадян від випалювання сухої рослинності, і попереджають про адміністративну відповідальність.

Статтею 152 КУпАП (порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів) передбачено стягнення штрафів у розмірі від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 – 1360 грн.), а на посадових осіб, громадян-суб’єктів підприємницької діяльності – від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 -1700 грн.).

Крім того, за самовільне випалювання рослинності або її залишків, статтею 77-1 КУПАП передбачено накладення штрафу від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170 – 340 грн.), на посадових осіб – від п’ятдесяти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 –1190 грн.).

Поліція закликає громадян суворо дотримуватися правил пожежної безпеки та не провокувати пожежі в природних екосистемах. І нагадує про заборону розведення багать поруч сухого травостою, опалого листу та в чагарниках. Будьте відповідальні у своїх вчинках, бережіть природу і дотримуйтесь чинного законодавства.

Відділ комунікації поліції Сумської області

