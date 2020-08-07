Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:48112

Поліція попереджає: за спалювання сухої рослинності Законом передбачена адміністративна відповідальність

За останній час почастішали випадки випалювання сухої трави, листя та чагарників. Працівники поліції говорять, що кожен такий підпал не лише завдає суттєвої шкоди довкіллю, знищуючи живу природу, а й призводить до інших негативних наслідків, несучи загрозу життю та здоров’ю жителів населених пунктів. Більше того, подібне «господарювання» стає причиною нещасних випадків, в результаті яких нерідко потерпають самі підпалювачі.

Відтак, правоохоронці застерігають громадян від випалювання сухої рослинності, і попереджають про адміністративну відповідальність.
Статтею 152 КУпАП (порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів) передбачено стягнення штрафів у розмірі від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 – 1360 грн.), а на посадових осіб, громадян-суб’єктів підприємницької діяльності – від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 -1700 грн.).
Крім того, за самовільне випалювання рослинності або її залишків, статтею 77-1 КУПАП передбачено накладення штрафу від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170 – 340 грн.), на посадових осіб – від п’ятдесяти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 –1190 грн.).
Поліція закликає громадян суворо дотримуватися правил пожежної безпеки та не провокувати пожежі в природних екосистемах. І нагадує про заборону розведення багать поруч сухого травостою, опалого листу та в чагарниках. Будьте відповідальні у своїх вчинках, бережіть природу і дотримуйтесь чинного законодавства.
Відділ комунікації поліції Сумської області

 
Право
view counter

Новости

Тетяна Рябуха: Питання забезпечення працівників шкіл засобами захисту потрібно вирішувати негайно!
Сегодня 11:57
В Сумах очередной коронавирусный рекорд
Сегодня 09:44
На Сумщине во время пожара пострадал мужчина
Сегодня 15:32
Часть сумских троллейбусов изменила маршруты
Сегодня 14:54
Поліція попереджає: за спалювання сухої рослинності Законом передбачена адміністративна відповідальність
Сегодня 14:48
В Сумах подмарафетили фонтан «Садко»
Сегодня 14:45
На Сумщине СБУ раскрыла хищение почти миллиона бюджетных средств при строительстве школьного стадиона
Сегодня 14:31
На Сумщине заполненность ковидных коек почти 50%
Сегодня 14:22
В Сумах остановились троллейбусы
Сегодня 14:11
Тростянець відзначає день визволення від нацистських окупантів
Сегодня 13:55
По количеству проведенных тестов на COVID-19 Сумщина входит в пятерку областей в Украине
Сегодня 13:19
На Сумщине принято решение по задействованию второй волны больниц для лечения COVID-19
Сегодня 13:15
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.