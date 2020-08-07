Поліція попереджає: за спалювання сухої рослинності Законом передбачена адміністративна відповідальність

Відтак, правоохоронці застерігають громадян від випалювання сухої рослинності, і попереджають про адміністративну відповідальність.
Статтею 152 КУпАП (порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів) передбачено стягнення штрафів у розмірі від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 – 1360 грн.), а на посадових осіб, громадян-суб’єктів підприємницької діяльності – від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 -1700 грн.).
Крім того, за самовільне випалювання рослинності або її залишків, статтею 77-1 КУПАП передбачено накладення штрафу від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170 – 340 грн.), на посадових осіб – від п’ятдесяти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 –1190 грн.).
Поліція закликає громадян суворо дотримуватися правил пожежної безпеки та не провокувати пожежі в природних екосистемах. І нагадує про заборону розведення багать поруч сухого травостою, опалого листу та в чагарниках. Будьте відповідальні у своїх вчинках, бережіть природу і дотримуйтесь чинного законодавства.
Відділ комунікації поліції Сумської області