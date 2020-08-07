Тростянець відзначає день визволення від нацистських окупантів Сьогодні 19, серпня, минає 77 роки минає з часу визволення Тростянця від нацистських загарбників.

Щорічно цього дня тростянчани вшановують визволителів міста, тих, хто виявляв небувалий героїзм на полі бою, хто відбудовував місто в повоєнні часи.

Як годиться, тростянчани сьогодні схилили голови перед могилами, де сплять вічним сном воїни, які полягли в смертельних боях за визволення Тростянецької землі.

У церемонії покладання квітів до святих для кожного з нас місць взяли участь Юрій Бова, міський голова Тростянецької ОТГ, Анатолій Заяц – громадський діяч, дитина війни, член президії районної організації ветеранів війни та праці, Алла Біловол – керуюча справами Тростянецької міської ради, Юрій Заяц – заступник міського голови, Олексій Котко – заступник голови районної ради