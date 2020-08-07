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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:55264

Тростянець відзначає день визволення від нацистських окупантів

Сьогодні 19, серпня, минає 77 роки минає з часу визволення Тростянця від нацистських загарбників.

Щорічно цього дня тростянчани вшановують визволителів міста, тих, хто виявляв небувалий героїзм на полі бою, хто відбудовував місто в повоєнні часи.

Як годиться, тростянчани сьогодні схилили голови перед могилами, де сплять вічним сном воїни, які полягли в смертельних боях за визволення Тростянецької землі.

У церемонії покладання квітів до святих для кожного з нас місць взяли участь Юрій Бова, міський голова Тростянецької ОТГ, Анатолій Заяц – громадський діяч, дитина війни, член президії районної організації ветеранів війни та праці, Алла Біловол – керуюча справами Тростянецької міської ради, Юрій Заяц – заступник міського голови, Олексій Котко – заступник голови районної ради

Общество
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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