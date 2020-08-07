На Сумщине заполненность ковидных коек почти 50% В Сумах на территории областного центра инфекционных болезней им. З. Красовицкого провели брифинг по вопросам COVID-19.

«Сегодня мы собрались на территории областной инфекционной больницы, чтобы еще раз подчеркнуть важность соблюдения карантинного режима в связи с распространением в области коронавируса, - отметил исполняющий обязанности начальника управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Сергей Бутенко. - За последние сутки выявлено 57 случаев COVID-19, из них сорок шестой городе Сумы. Мы видим, что эпидемия набирает обороты, больных становится все больше. На сегодняшний день в стационарах области продолжают лечиться 115 пациентов, амбулаторно лечатся 304 человека».

Сегодня Сумщина по целевым показателям еще остается в «зеленой зоне», однако эта ситуация очень шаткая, и при несоблюдении правил противоэпидемической безопасности наша область может переместиться в «желтую», «оранжевую» и даже «красную» зону. И тогда будет введен жесткий карантин, который был в марте-апреле этого года.

«На сегодня в области заполненность коек больными коронавирусов (один из показателей, по которым регионы относят к той или иной зоне) составляет 47%. Показатель для перемещения области в следующую «желтую» зону - 50% и более. На территории областного инфекционного центра заполненность коек уже составляет более 75%», - сообщил Сергей Бутенко.

Чиновник обратился к жителям области: «Уже проверено временем, что коронавирус - это не миф. И это смогут подтвердить пациенты, которые находятся в этой больнице, после того, как поправятся. Поэтому прошу всех, уважаемые жители Сумщины, не быть легкомысленными и соблюдать карантинного режима. Три простые вещи: «Маски», «Дистанция», «Дезинфекция» могут спасти вашу жизнь и здоровье».