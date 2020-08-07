На Сумщине СБУ раскрыла хищение почти миллиона бюджетных средств при строительстве школьного стадиона Служба безопасности Украины задокументировала сделку по хищению государственных средств, выделенных на модернизацию спортивной базы учебно-воспитательного комплекса Краснопольской поселкового совета.

По предварительным данным следствия, по результатам проведенных торгов местный отдел образования заключил договор с руководителем коммерческой структуры на строительство школьного стадиона. Для реализации инфраструктурного проекта на счета победителя тендера было перечислено более 950 000 грн бюджетных средств.

Однако, по заключению комплексной экспертизы, предусмотренные договором работы подрядчик не проводил. Также установлено, что средства на строительство были выведены фигурантом в тень из-за использования счетов аффилированных фирм и внесения недостоверных сведений в отчетной документации.

Сейчас руководителю подрядной структуры сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Обвинительный акт направлен в суд.

Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.

Мероприятия по разоблачению сделки проводились совместно с прокуратурой.