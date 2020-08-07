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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:54250

Часть сумских троллейбусов изменила маршруты

Из-за обрыва контактной сети центр города обесточен.

На период проведения ремонтных работ троллейбусы будут курсировать по измененным маршрутам:

№ 1 и № 2 - Химпром - ул. Прокофьева;

№ 5 - 12 мкрн - ул. Прокофьева;

№ 7 - по маршруту № 13 Химгородок - Центролит (ч/з Железнодорожный вокзал);

№ 10А - по маршруту № 18 ул. Героев Крут - Центролит (ч/з Железнодорожный вокзал);

№ 15 и 15А - Железнодорожный вокзал - ул. Прокофьева.

По прогнозу работников аварийной бригады КП СГС «Электроавтотранс», на устранение неисправностей и ремонт троллеи понадобится не менее 2 (два) часа.

Общество
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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