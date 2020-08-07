Погода в Сумах: прогноз на завтра Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в четверг, 20 августа, в Сумах ожидается переменная облачность.

Без существенных осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Столбики термометров покажут ночью 16-18 °С тепла, днем 29-31 °С.