На Сумщине во время пожара пострадал мужчина 18 августа в 15:01 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре жилого дома в с. Дептовка Конотопского района.

На тушение направили местную пожарную команду. Как было установлено, огонь возник в помещении кухни, а пламя охватило бытовую технику, диван и вещи домашнего обихода. Усложняло ситуацию то, что здание было деревянное. Для ликвидации пожара необходимо было значительное количество воды, поэтому автоцистерны дозаправлялись от водонапорной башни, которая была расположена на расстоянии 1,5 км от места пожара.

В 15:04 пожарным удалось локализовать возгорание и предотвратить опасность от распространения огня на весь дом. В 15:13 пожар был ликвидирован. Всего на тушение было привлечено 2 работников и 1 единицу техники местной пожарной команды с. Дептовка.

В результате пожара пострадал хозяин дома 1962 года рождения, который пытался самостоятельно потушить огонь. Пострадавшего с ожогами тела госпитализировали в центральную районную больницу.

Допустимая причина пожара - короткое замыкание электросети, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.