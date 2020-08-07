В Шостке семейную пару спасали из канализационного колодца 18 августа в 13:50 в Службу спасения «101» поступило сообщение о необходимости оказания помощи.

В г. Шостка на ул. Киевской мужчина и женщина оказались в самодельном канализационном колодце глубиной около 4 м. На место вызова выехало отделение 4-й государственной пожарно-спасательной части на специальной аварийно-спасательной машине.

Звонили соседи, которые еще до прибытия спасателей вытащили веревкой мужчину без сознания и предоставили ему необходимую помощь. На свежем воздухе пострадавший пришел в себя и даже уже принимал участие в спасении своей жены. Уже вместе с работниками Службы спасения люди подняли на поверхность женщину.

По предварительным данным, во дворе двухквартирного дома хозяин вычищал самодельный канализационный колодец. Однако, когда работа уже была завершена вниз упал провод. Мужчина по лестнице вернулся в яму, где потерял сознание. Ему на помощь спустилась жена, которой также стало плохо.

Медработники отправили супругов в больницу.

Всего в операции от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям было привлечено 3 человека личного состава на 1 единицы техники.