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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:43350

В Глухове COVID-19 заболела медсестра

18 августа в Глухове после нескольконедельного затишья подтвердился новый случай COVID-19.

Заболела 57-летняя медсестра городского Центра первичной медико-санитарной помощи. У больной обнаружили пневмонию, пока в госпитализации она не нуждается, находится дома.

Как стало известно, женщина много контактировала с медперсоналом и пациентами, некоторое время работала в кабинете прививок, осматривала посетителей на посту при входе, сидела на приеме с врачом. Конечно, люди обеспокоены, в разгаре сезон медосмотров, пишет Неделя.

Сейчас часть работников, которые близко общались с больной, пошли на самоизоляцию.

- Контактные лица будут обследованы методом ПЦР, сделан отбор биологических образцов и отправлен в вирусологическую областную лабораторию. Заведение будет работать в обычном режиме. Работница находилась в средствах защиты, на рабочем месте у нее признаков заболевания не было, они появились уже на следующий день, - прокомментировала главный врач Глуховского ЦПМСД Лариса Федоряк.

Общество Коронавирус
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