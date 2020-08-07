В Глухове COVID-19 заболела медсестра 18 августа в Глухове после нескольконедельного затишья подтвердился новый случай COVID-19.

Заболела 57-летняя медсестра городского Центра первичной медико-санитарной помощи. У больной обнаружили пневмонию, пока в госпитализации она не нуждается, находится дома.

Как стало известно, женщина много контактировала с медперсоналом и пациентами, некоторое время работала в кабинете прививок, осматривала посетителей на посту при входе, сидела на приеме с врачом. Конечно, люди обеспокоены, в разгаре сезон медосмотров, пишет Неделя.

Сейчас часть работников, которые близко общались с больной, пошли на самоизоляцию.

- Контактные лица будут обследованы методом ПЦР, сделан отбор биологических образцов и отправлен в вирусологическую областную лабораторию. Заведение будет работать в обычном режиме. Работница находилась в средствах защиты, на рабочем месте у нее признаков заболевания не было, они появились уже на следующий день, - прокомментировала главный врач Глуховского ЦПМСД Лариса Федоряк.