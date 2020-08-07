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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:48396

На Шосткинщине и Кролеветчине крупные семейные очаги коронавируса

Главный врач Шосткинской ЦРБ сообщил, что стационарно в заведении - пятеро больных с COVID-19, амбулаторно лечится 17.

Столько в районе еще не было. За последние двое суток здесь зарегистрировали 12 инфицированных, из них 11 контактировали с одним больным, это родственники, коллеги и знакомые, пишет Неделя.

18 августа на Кролеветчине за сутки зафиксировали 16 больных (3 - Кролевец, 11 - Тулиголовое, 2 - Быстрик). Очаг началось с Тулиголового. Еще 12 августа коронавирус зафиксировали у местного жителя, все нынешние инфицированные связаны с ним. В больницу госпитализировали пока только его. Двое имели явные симптомы, в нескольких появился только кашель. Как будет развиваться ситуация, можно только догадываться, но теперь у каждого из больных свой круг контактов.

- Существуют различные штаммы вируса, поэтому случается, что один человек контактирует с другими и никого не заражает, как было в Глухове, а бывает, массовое инфицирование, как в этом случае. Также это еще может зависеть от иммунитета, сопутствующих болезней и предрасположенности к заболеванию дыхательных путей, - пояснила заведующая Глуховского отделения Сумского лабораторного центра Марина Матвиенко.

Общество Коронавирус
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