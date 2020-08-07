У «сплячих» ФОП ще є можливість скористатися шансом і списати борг з ЄСВ до 31 серпня Головне управління ДПС у Сумській області звертає увагу платників податків, що 31 серпня 2020 року спливає термін можливості списання недоїмки з єдиного внеску за 2017-2020 роки для недіючих ФОПів за окремими категоріями платників.

До цієї категорії платників відносяться:

- фізичні особи – підприємці, які обрали загальну систему оподаткування;

- особи, які провадять незалежну професійну діяльність.

Заява на списання такого боргу розглядається органами ДПС за умови обов'язкового подання платником упродовж 90 календарних днів, починаючи з 03.06.2020 року (тобто до 31.08.2020):

1) - фізичними особами-підприємцями - держреєстратору за місцем знаходження реєстраційної справи ФОП заяви про держреєстрацію припинення підприємницької діяльності;

- особами, які провадять незалежну професійну діяльність - до податкового органу за основним місцем обліку заяви про зняття з обліку як платника єдиного внеску;

2) - звітності з єдиного внеску за період 2017-2020 роки, якщо вона не була подана раніше;

3) - до податкового органу за місцем реєстрації – заяви на списання такого боргу.

(Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» щодо усунення дискримінації за колом платників» від 13.05.2020 року № 592-IX).

Не змарнуйте ваш час, не втратьте цю можливість та подайте необхідні документи до податкової інспекції за місцем обслуговування.

Сектор комунікацій ГУ ДПС у Сумській області