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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:07247

В Середина-Буде спасли от уничтожения 2 жилых дома и хозяйственную постройку

18 августа в 22:40 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании сена по ул. Индустриальная в г. Сердина-Буда.

О пожаре сообщили случайные прохожие, которые увидели дым и пламя на открытой территории. На место происшествия был направлен дежурный караул 21-й Государственной пожарно-спасательной части.

Прибыв на место вызова, пожарные установили, что огнем охвачено полтонны сена. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на рядом расположенные 2 жилых дома и хозяйственную постройку.

В 22:55 возгорание локализовали, а в 23:17 потратив на тушение более 2 тонн воды, полностью ликвидировали.

Всего на месте пожара работало 2 единицы специальной техники и 7 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общество
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