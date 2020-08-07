В Середина-Буде спасли от уничтожения 2 жилых дома и хозяйственную постройку 18 августа в 22:40 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании сена по ул. Индустриальная в г. Сердина-Буда.

О пожаре сообщили случайные прохожие, которые увидели дым и пламя на открытой территории. На место происшествия был направлен дежурный караул 21-й Государственной пожарно-спасательной части.

Прибыв на место вызова, пожарные установили, что огнем охвачено полтонны сена. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на рядом расположенные 2 жилых дома и хозяйственную постройку.

В 22:55 возгорание локализовали, а в 23:17 потратив на тушение более 2 тонн воды, полностью ликвидировали.

Всего на месте пожара работало 2 единицы специальной техники и 7 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.