В Середина-Буде спасли от уничтожения 2 жилых дома и хозяйственную постройку

О пожаре сообщили случайные прохожие, которые увидели дым и пламя на открытой территории. На место происшествия был направлен дежурный караул 21-й Государственной пожарно-спасательной части.
Прибыв на место вызова, пожарные установили, что огнем охвачено полтонны сена. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на рядом расположенные 2 жилых дома и хозяйственную постройку.
В 22:55 возгорание локализовали, а в 23:17 потратив на тушение более 2 тонн воды, полностью ликвидировали.
Всего на месте пожара работало 2 единицы специальной техники и 7 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.