Ночью снова перекроют Ильинскую В ночь на четверг ул. Ильинская в Сумах будет перекрыта с 21:00 вечера среды до 7:30 утра четверга.

Поэтому сегодня, 19 августа, троллейбусы № 1, 2 и 5 будут курсировать согласно маршрутов только до 21:00. После 21:00 троллейбусы указанных маршрутов будут осуществлять перевозки по сокращенной схеме – будут разворачиваться ч/з Центральный рынок.

В четверг, 20 августа, троллейбусы восстановят движение с 7:3, а до тех пор будут осуществлять перевозки до Центрального рынка.

Автобусы № 63, 67 будут курсировать без изменений, но с отклонениями от расписания.

Время может меняться и зависит полностью от исполнителей работ, то есть работников КП «Дорремстрой».

Просим пассажиров планировать маршруты поездок заранее и с учетом изменений, при этом учитывать, что курсирование по сокращениями схемам происходит без соблюдения расписания, сообщает КП «Электроавтотранс».