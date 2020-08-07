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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:13255

Ночью снова перекроют Ильинскую

В ночь на четверг ул. Ильинская в Сумах будет перекрыта с 21:00 вечера среды до 7:30 утра четверга.

Поэтому сегодня, 19 августа, троллейбусы № 1, 2 и 5 будут курсировать согласно маршрутов только до 21:00. После 21:00 троллейбусы указанных маршрутов будут осуществлять перевозки по сокращенной схеме – будут разворачиваться ч/з Центральный рынок.

В четверг, 20 августа, троллейбусы восстановят движение с 7:3, а до тех пор будут осуществлять перевозки до Центрального рынка.

Автобусы № 63, 67 будут курсировать без изменений, но с отклонениями от расписания.

Время может меняться и зависит полностью от исполнителей работ, то есть работников КП «Дорремстрой».

Просим пассажиров планировать маршруты поездок заранее и с учетом изменений, при этом учитывать, что курсирование по сокращениями схемам происходит без соблюдения расписания, сообщает КП «Электроавтотранс».

Общество
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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