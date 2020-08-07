Сумчан запрошують на тренінговий курс "Права людини"

Тренінговий курс включає в себе 4-денне навчання з використанням методик неформальної освіти для молодіжних працівників(-ць), молодіжних лідерів(-ок) та осіб, які працюють з молоддю у практичній площині.

Участь в тренінговому курсі є безкоштовною. Організатори забезпечують проживання, харчування учасників(-ць) та відшкодовують витрати на проїзд до місця проведення (м. Суми) і в зворотному напрямку.

Кількість місць обмежена!