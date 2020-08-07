Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:02232

Сумчан запрошують на тренінговий курс "Права людини"

У Сумах пройде тренінговий курс "Права людини", який відбудеться 5-8 вересня у ДПОЗ СТ "Ровесник".

Тренінговий курс включає в себе 4-денне навчання з використанням методик неформальної освіти для молодіжних працівників(-ць), молодіжних лідерів(-ок) та осіб, які працюють з молоддю у практичній площині.

Участь в тренінговому курсі є безкоштовною. Організатори забезпечують проживання, харчування учасників(-ць) та відшкодовують витрати на проїзд до місця проведення (м. Суми) і в зворотному напрямку.
Кількість місць обмежена!

Реєстрація триває до 30 серпня включно.
Додаткові питання можна поставити: електронною поштою dubynskadiana@gmail.com або за телефоном 099-439-58-40 Діана Дубинська.

Знайти детальну інформацію та заповнити заявку на участь можна за посиланням:
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSd4oYlwfBtYVLWvsN…/viewform

 
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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