У Сумах відкрилася виставка до свята бджолярів України – Дня пасічника Сумський обласний краєзнавчий музей презентував цікаву виставку «З історії бортництва і пасічництва», матеріали якої розповідають про становлення, розвиток і значення цього ремесла для жителів Сумщини від зародження бортництва та пасічництва до сьогодення.

Заняття бортництвом у слов’янських народів за писемними джерелами фіксується з V ст. Про заняття бортним промислом на території Сумщини свідчать археологічні знахідки, що датуються ІХ ст. З цього часу бортництво стало традиційним заняттям для мешканців нашого краю. Бортні угіддя згадуються на землях Сумщини в унікальних свитках ХVІІ з фондового зібрання музею, що нині знаходяться на реставрації.

Серед унікальних експонатів, представлених на виставці – горщик ІХ – ХІ ст. із залишками меду, знайдений біля с. Воргол Кролевецького району. Привертають увагу унікальні бортні сокири давньоруського часу та ХІV – ХVІІІ ст., а також медорізки цього часу, надані на експонування краєзнавцем С. Гуцаном. На виставці представлені оригінальні вулики-дуплянки початку ХХ ст. з сіл Глинськ Роменського та Томашівка Недригайлівського районів. Цікавими та інформативними є фотографії 1930-х рр., на яких зображені пасічники Конотопщини з зібрання приватного музею «Причал Одіссея» С. Гуцана.

Музей вдячний Олені Перерві, яка люб’язно надала для експонування сучасний інвентар пасічників.

Цікавою є розповідь про історію бортництва і пасічництва ХІV – ХХ ст., що висвітлюється філателістичними випусками України та інших країн світу, зокрема випуски та спецпогашення, що розповідають про П. Прокоповича – видатного бджоляра, основоположника рамкового бджільництва, засновника першої школи пасічників, уродженця с. Митченки Конотопського повіту.

Запрошуємо сумчан і гостей міста оглянути виставку.