Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:58563

За две недели до учебного года Сумской горсовет нашел деньги на маски и дезинфекторы для школ

Депутаты Сумского горсовета 19 августа внесли изменения в бюджет на 2020 год и запланировали 3 миллиона гривен для школ, чтобы те начали учебный процесс в условиях пандемии.

Деньги должны пойти на антисептические средства, маски для работников и термометры.

«Три миллиона, о которых идет речь, - это только четвертая часть от потребности школ до конца 2020 года», - говорит начальница городского управления образования и науки Антонина Данильченко.

«Если мы остаемся в зеленой зоне и нам не надо дополнительно выполнять требования главного санитарного врача, начиная, например, от щитков, то нам на сентябрь надо 3 млн грн. Средства эти будут использованы именно на маски, на дезсредства, на пирометры, так как не во всех заведениях они есть», - рассказала А.Данильченко.

Проголосовать за изменения с первого раза не удалось, не хватило голосов. После переговоров глав фракций с городским головой, последний поддерживает предложение депутатов снять 1,5 млн грн по ремонту подземного перехода по ул. Героев Сумщины вместо денег, сэкономленных на тарифах. «За» проголосовали 29 депутатов из 34-х. Трое воздержались, двое не голосовали, пишет Суспільне.

Общество
view counter

Новости

На Сумщине еще 55 случаев коронавируса: подробности
Сегодня 09:20
Сегодня «Альянс» сыграет с «Металлургом» в Сумах (трансляция)
Сегодня 08:01
Тетяна Рябуха: Питання забезпечення працівників шкіл засобами захисту потрібно вирішувати негайно!
Вчера 11:57
Мишель Терещенко через суд восстановился в должности мэра Глухова
Сегодня 13:12
В Шостке умер мужчина, у которого был подтвержден COVID-19
Сегодня 13:10
В Сумах разыграли Летний кубок среди теннисистов-аматоров
Сегодня 12:35
В Сумах снова остановились троллейбусы
Сегодня 12:29
У Сумах вшанували пам’ять воїна АТО Артема Кузякова
Сегодня 12:23
Центр Сум и Барановка сегодня ночью без воды
Сегодня 12:15
В Украине новый коронавирусный рекорд: 2134 случая за сутки
Сегодня 12:01
На Фестиваль борщу на Сумщині екснардеп привезе Олега Винника
Сегодня 11:45
У ректора СумГУ юбилей
Сегодня 11:19
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.