За две недели до учебного года Сумской горсовет нашел деньги на маски и дезинфекторы для школ Депутаты Сумского горсовета 19 августа внесли изменения в бюджет на 2020 год и запланировали 3 миллиона гривен для школ, чтобы те начали учебный процесс в условиях пандемии.

Деньги должны пойти на антисептические средства, маски для работников и термометры.

«Три миллиона, о которых идет речь, - это только четвертая часть от потребности школ до конца 2020 года», - говорит начальница городского управления образования и науки Антонина Данильченко.

«Если мы остаемся в зеленой зоне и нам не надо дополнительно выполнять требования главного санитарного врача, начиная, например, от щитков, то нам на сентябрь надо 3 млн грн. Средства эти будут использованы именно на маски, на дезсредства, на пирометры, так как не во всех заведениях они есть», - рассказала А.Данильченко.

Проголосовать за изменения с первого раза не удалось, не хватило голосов. После переговоров глав фракций с городским головой, последний поддерживает предложение депутатов снять 1,5 млн грн по ремонту подземного перехода по ул. Героев Сумщины вместо денег, сэкономленных на тарифах. «За» проголосовали 29 депутатов из 34-х. Трое воздержались, двое не голосовали, пишет Суспільне.