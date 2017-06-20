Сумчане сыграли на чемпионате Украины по пляжному гандболу

Играли женские и мужские команды, в том числе сумские «RGM Group-Суми» и «RGM Group-СумДУ» соответственно.
Женская команда в первый день проиграла ГК «Первая столица» (Харьков) 1:2 и ДЮСШ 4 (Кривой Рог) 1:2, во второй день - ХФСК ХОР (Херсон) 0:2 и ГК «Реал» (Николаев) 0:2 и в итоге заняла 9-е место.
Мужская сначала выиграла у ГК «Харлазар-2» (Харьков) 2:1 и проиграла Сборной Волынская обл. 0:2, затем Кировоградской обл. 0:2. В третий день проиграли ГК «Харлазар-1» (Харьков) 0:2 и снова выиграли у ГК «Харлазар-2» (Харьков) 2:0. А в матче за 5-е место обыграли Сборную Винницкой обл. 2:1.
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