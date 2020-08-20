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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:203159

На Сумщине еще 55 случаев коронавируса: подробности

По состоянию на 20 августа в Сумской области 1078 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 55 человек (Сумы - 36, Сумской р-н - 7, Шостка - 1, Конотоп - 1, Конотопский р-н - 3, Ромны - 1, Тростянец - 2, Тростянецкий р н - 2, Роменский р-н - 2).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 16 летальных случаев.

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 499 человек, из них за минувшие сутки - 1 (Ахтырка).

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 469 случая заболевания, в Сумском районе - 71,  Белополье - 7, Белопольский район – 23, Бурынь - 2, Бурынский район - 1, пгт Великая Писаревка - 2, Глухов – 13, Глуховский район - 6, Конотоп - 50, Конотопский район - 34, пгт Краснополье - 2, Краснопольский р-н - 6, Кролевец - 42, Кролевецкий район – 23, Лебедин - 4, Лебединский р-н - 1, пгт Липовая Долина - 1, пгт Недригайлов – 31, Недригайловский район – 19, Ахтырка - 65, Ахтырский р-н – 19, Путивль - 3, Путивльский район - 7, Ромны - 37, Роменский район - 20, Середина-Буда - 1, Середина-Будский р-н – 20, Тростянец - 43, Тростянецкий район - 9, Шостка - 42, Шосткинский р-н - 2.

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