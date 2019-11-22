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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:20454

Сумскому кинотеатру «Дружба» уменьшили арендную плату в 30 тыс. раз

Еще в начале июля депутатская комиссия Сумского горсовета по вопросам комимущества и законности поддержала просьбу ООО «Кинотеатр «Дружба» и проголосовала за отсрочку оплаты аренды целостного имущественного комплекса кинотеатра до конца года.

Причина очевидна - простои кинотеатра в связи с карантином.

Однако на очередном заседании той же комиссии 28 июля снова оказался вопрос по кинотеатру «Дружба». Директор департамента ресурсных платежей горсовета Юрий Клименко объяснил, что руководство кинотеатра снова к ним обратилось и сказало, что в прошлый раз в своем заявлении они ошибочно написали просьбу об отсрочке. На самом же деле имелось в виду освобождение от арендной платы на период с 1 июля по 31 декабря текущего года. Поскольку по действующему законодательству полностью освободить коммерческую структуру от уплаты арендной платы город не может, Ю.Клименко предложил установить им на указанный период символическую плату 1 гривня в месяц.

- Я работаю в этом кинотеатре уже 44 года, и такой ситуации, как сейчас, у нас еще никогда не было, - пожаловался членам комиссии директор кинотеатра «Дружба» Николай Тараненко. - Мы четыре месяца простояли и на сегодня все еще, можно сказать, стоим. Все киностудии из-за карантина закрыли производство фильмов, все перенесли на 2021 год. Так что сейчас мы демонстрируем только старые фильмы, на которые уже практически никто не ходит. А нам - хоть открыты мы, хоть закрыты - помещение надо обслуживать. И сегодня мы делаем это фактически себе в убыток, только чтобы сохранить кинотеатр. Кроме того, нужно еще и крышу ремонтировать. Мы вообще на этот год планировали делать масштабные ремонты, но пока не можем, на сегодня одни убытки...

В итоге комиссия единогласно поддержала просьбу кинотеатра.

Для справки: общая площадь целостного имущественного комплекса кинотеатра «Дружба» в Сумах - 2212 кв. м, по действующей методике арендная плата для них составляет 31,7 тыс. грн. в месяц, договор аренды - до апреля 2029 года, пишет Ваш шанс.

Экономика Кинотеатр Дружба
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