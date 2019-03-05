У ректора СумГУ юбилей 20 августа ректор Сумского государственного университета Анатолий Васильев отмечает 70-й день рождения.

Анатолий Васильев - профессор, кандидат технических наук, Заслуженный работник образования, Лауреат Государственной премии Украины в области образования. Награжден Почетной грамотой Верховной Рады Украины, медалью «За доблестный труд», медалью Национальной Академии педагогических наук Украины «Ушинский К.Д.», медалью Национальной Академии педагогических наук Украины «Григорий Сковорода».

Он уже более 50 лет, еще со студенческих лет, отдал вузу.