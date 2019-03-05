Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:19766

У ректора СумГУ юбилей

20 августа ректор Сумского государственного университета Анатолий Васильев отмечает 70-й день рождения.

Анатолий Васильев - профессор, кандидат технических наук, Заслуженный работник образования, Лауреат Государственной премии Украины в области образования. Награжден Почетной грамотой Верховной Рады Украины, медалью «За доблестный труд», медалью Национальной Академии педагогических наук Украины «Ушинский К.Д.», медалью Национальной Академии педагогических наук Украины «Григорий Сковорода».

Он уже более 50 лет, еще со студенческих лет, отдал вузу.

Общество Анатолий Васильев
view counter

По тематике

Ректор СумГУ мог заразить членов коллегии ОГА
25.06.2020 20:30

Ректор СумГУ мог заразить членов коллегии ОГА

23 июня ректор СумГУ Анатолий Васильев принимал участие в коллегии Сумской облгосадминистрации, в состав которой входит руководство ОГА и облсовета....

У ректора СумГУ обнаружили коронавирус
25.06.2020 17:44

У ректора СумГУ обнаружили коронавирус

На сегодня лабораторно подтвержден случай коронавирусной болезни COVID-19 у ректора университета Анатолия Васильева....

16.04.2019 14:10

Свободный профсоюз СумГУ просит Минобразования досрочно расторгнуть контракт с ректором (видео)

Свободный профсоюз Сумского государственного университета обвинил ректора вуза в непрозрачной финансовой деятельности....

11.03.2019 21:13

В СумГУ хотят реформировать неугодную кафедру?

Профессора СумГУ Сергей Ильяшенко, который находится в оппозиции к нынешнему ректору вуза Анатолию Васильеву, опубликовал проект решения ученого совета СумГУ,...

Профессор СумГУ призвал ректора Васильева быть мужиком и уйти в отставку
05.03.2019 23:01

Профессор СумГУ призвал ректора Васильева быть мужиком и уйти в отставку

Профессор СумГУ Сергей Ильяшенко продолжает раскрывать подноготную отношений внутри вуза....

Новости

На Сумщине еще 55 случаев коронавируса: подробности
Сегодня 09:20
Сегодня «Альянс» сыграет с «Металлургом» в Сумах (трансляция)
Сегодня 08:01
Тетяна Рябуха: Питання забезпечення працівників шкіл засобами захисту потрібно вирішувати негайно!
Вчера 11:57
Мишель Терещенко через суд восстановился в должности мэра Глухова
Сегодня 13:12
В Шостке умер мужчина, у которого был подтвержден COVID-19
Сегодня 13:10
В Сумах разыграли Летний кубок среди теннисистов-аматоров
Сегодня 12:35
В Сумах снова остановились троллейбусы
Сегодня 12:29
У Сумах вшанували пам’ять воїна АТО Артема Кузякова
Сегодня 12:23
Центр Сум и Барановка сегодня ночью без воды
Сегодня 12:15
В Украине новый коронавирусный рекорд: 2134 случая за сутки
Сегодня 12:01
На Фестиваль борщу на Сумщині екснардеп привезе Олега Винника
Сегодня 11:45
У ректора СумГУ юбилей
Сегодня 11:19
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.