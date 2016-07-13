На Фестиваль борщу на Сумщині екснардеп привезе Олега Винника У селі Підопригори Лебединського району, де щороку проводився «Квартал Фест», у цьому році до Дня Незалежності України відбудеться Фестиваль борщу.

Свято пройде у п’ятницю, 21 серпня, з 17.00 до 23.00. Це дійство просто неба від­будеться за сприяння Почесного громадянина Лебедина, екснардепа Владислава Бухарєва.

Організатори обіцяють, що буде багато-багато борщу за різно­манітними та унікальними рецептами. Але, як відомо, «не хлібом єдиним», тож, крім гастрономічних ра­дощів, на учасників чекатимуть і розваги – спортивні змагання, концертна програма, конкурси та танцювальні дискотеки.

Планується участь одного із найпопулярніших артистів України Олега Винника.

Прохання мати із собою державну символіку і бути у вишиванках.

Організатори суворо дотримуватимуться вимог карантину.

Не спізнюйтеся! Борщ смачний – гарячим!