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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:45405

На Фестиваль борщу на Сумщині екснардеп привезе Олега Винника

У селі Підопригори Лебединського району, де щороку проводився «Квартал Фест», у цьому році до Дня Незалежності України відбудеться Фестиваль борщу.

Свято пройде у п’ятницю, 21 серпня, з 17.00 до 23.00. Це дійство просто неба від­будеться за сприяння Почесного громадянина Лебедина, екснардепа Владислава Бухарєва.

Організатори обіцяють, що буде багато-багато борщу за різно­манітними та унікальними рецептами. Але, як відомо, «не хлібом єдиним», тож, крім гастрономічних ра­дощів, на учасників чекатимуть і розваги – спортивні змагання, концертна програма, конкурси та танцювальні дискотеки.

Планується участь одного із найпопулярніших артистів України Олега Винника.

Прохання мати із собою державну символіку і бути у вишиванках.

Організатори суворо дотримуватимуться вимог карантину.

Не спізнюйтеся! Борщ смачний – гарячим!

Досуг Борщ Фестиваль борща
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