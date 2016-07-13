На Фестиваль борщу на Сумщині екснардеп привезе Олега Винника

Свято пройде у п’ятницю, 21 серпня, з 17.00 до 23.00. Це дійство просто неба відбудеться за сприяння Почесного громадянина Лебедина, екснардепа Владислава Бухарєва.
Організатори обіцяють, що буде багато-багато борщу за різноманітними та унікальними рецептами. Але, як відомо, «не хлібом єдиним», тож, крім гастрономічних радощів, на учасників чекатимуть і розваги – спортивні змагання, концертна програма, конкурси та танцювальні дискотеки.
Планується участь одного із найпопулярніших артистів України Олега Винника.
Прохання мати із собою державну символіку і бути у вишиванках.
Організатори суворо дотримуватимуться вимог карантину.
Не спізнюйтеся! Борщ смачний – гарячим!
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