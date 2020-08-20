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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:01262

В Украине новый коронавирусный рекорд: 2134 случая за сутки

В Украине зафиксировано 2134 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 - это антирекорд по количеству новых больных в сутки.

20 августа (по состоянию на 9:00) в Украине 98537 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2184 летальные, 50441 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 2134 новых случая, Всего проведено 1356698 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выздоровели 704 пациента.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 3405 случаев;

- Волынская область - 4929 случаев;

- Днепропетровская область - 1873 случая;

- Донецкая область - 1156 случаев;

- Житомирская область - 2597 случаев;

- Закарпатская область - 6662 случая;

- Запорожская область - 1213 случаев;

- Ивано-Франковская область - 7290 случаев;

- Кировоградская область - 749 случаев;

- Киев - 11172 случаи;

- Киевская область - 4727 случаев;

- Львовская область - 12 631 случай;

- Луганская область - 204 случая;

- Николаевская область - 893 случая;

- Одесская область - 5408 случаев;

- Полтавская область - 594 случая;

- Ривненская область - 8091 случай;

- Сумская область - 1078 случаев;

- Тернопольская область - 4116 случаев;

- Харьковская область - 6849 случаев;

- Херсонская область - 321 случай;

- Хмельницкая область - 1768 случаев;

- Черновицкая область - 8297 случаев;

- Черкасская область - 1200 случаев;

- Черниговская область - 1314 случаев.

Общество Коронавирус
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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