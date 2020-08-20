В Украине новый коронавирусный рекорд: 2134 случая за сутки В Украине зафиксировано 2134 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 - это антирекорд по количеству новых больных в сутки.

20 августа (по состоянию на 9:00) в Украине 98537 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2184 летальные, 50441 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 2134 новых случая, Всего проведено 1356698 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выздоровели 704 пациента. Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена: Винницкая область - 3405 случаев; - Волынская область - 4929 случаев; - Днепропетровская область - 1873 случая; - Донецкая область - 1156 случаев; - Житомирская область - 2597 случаев; - Закарпатская область - 6662 случая; - Запорожская область - 1213 случаев; - Ивано-Франковская область - 7290 случаев; - Кировоградская область - 749 случаев; - Киев - 11172 случаи; - Киевская область - 4727 случаев; - Львовская область - 12 631 случай; - Луганская область - 204 случая; - Николаевская область - 893 случая; - Одесская область - 5408 случаев; - Полтавская область - 594 случая; - Ривненская область - 8091 случай; - Сумская область - 1078 случаев; - Тернопольская область - 4116 случаев; - Харьковская область - 6849 случаев; - Херсонская область - 321 случай; - Хмельницкая область - 1768 случаев; - Черновицкая область - 8297 случаев; - Черкасская область - 1200 случаев; - Черниговская область - 1314 случаев.