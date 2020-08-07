Центр Сум и Барановка сегодня ночью без воды В Сумах ночью приостановят работу Лучанского водозабора.

Сегодня, 20 августа, с 22:00 работа Лучанской насосной станции будет приостановлена в связи с проведением аварийных работ по ликвидации порыва водопровода диаметром 400 мм на территории станции. Соответственно, с 22:00 будет отсутствовать водоснабжение по улицам Ремесленная, Металлургов, Труда, Горького, Супруна, Новоместенская, Леваневского, Троицкая, Псельская, Привокзальная, Бельгийская, Семьи Линтваревых, проспекта Шевченко и урочища Барановка.

После завершения работ водоснабжение будет восстановлено. Приносим извинения за временные неудобства, сообщает КП «Горводоканал».