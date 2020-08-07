У Сумах вшанували пам’ять воїна АТО Артема Кузякова

Поклали квіти до могили воїна та пом’янули хвилиною мовчання його рідні, близькі та представники міської влади.
Заступник міського голови Альона ДМІТРЄВСКАЯ підкреслила, що пам’ять про Героя, який з честю та гідністю виконав військовий обов'язок назавжди залишиться у серцях громадськості Сум та України.
«Артема вже немає шість років. У нього залишилась мати та донька. Ми та тисячі інших громадян, які живуть в тилу, на мирній землі завжди будемо в боргу перед ним та іншими хлопцями, які полягли в бою за територіальну цілісність і спокій на рідній землі. Вічна пам’ять!», – наголосила посадовиця.
Артем Кузяков народився 24 липня 1980 року у Сумах.
Навесні 2014 року чоловік добровольцем вступив до лав батальйону спеціального призначення (резервного батальйону) «Донбас» Північного оперативно-територіального об‘єднання Національної гвардії України. Улітку того ж року взяв участь в антитерористичній операції на сході України з позивним «Арт». У серпні 2014 року під час евакуації поранених з міста Іловайськ, у мікроавтобусі «Тойота», в середині якого знаходилися один військовослужбовець Збройних Сил України та вісім бійців батальйону «Донбас», в тому числі і солдат резерву Кузяков, потрапив у засідку, яку влаштували два взводи регулярних військ Збройних Сил Російської Федерації, поблизу селища Грабське Амвросіївського району Донецької області. В перші ж хвилини бою Артем Кузяков загинув.
Військовик нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (посмертно).
Два роки потому в холі ДПТНЗ «Сумський центр професійно-технічної освіти», де і навчався Артем, на його честь відкрили меморіальну дошку.