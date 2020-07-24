В Сумах разыграли Летний кубок среди теннисистов-аматоров

На кортах возле озера Чеха собрались теннисисты из Харькова, Чернигова, Нежина, Шостки, Прилук, Тростянца и Сум.
В итоге 1 место - Гордиенко Сергей (Тростянец)/Галимов Алексей (Харьков), 2 место - Бондаренко Руслан (Сумы)/Скуба Сергей (Сумы), 3 место - Шолупец Владимир (Чернигов)/Компанец Дмитрий (Чернигов).
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