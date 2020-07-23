В Шостке умер мужчина, у которого был подтвержден COVID-19 Сегодня утром, 20 августа, в инфекционном отделении Центральной районной больницы скончался 61-летний мужчина.

Об этом сообщил главный врач ЦРБ Олег Штогрин. По его информации, мужчина был госпитализирован в субботу. У него выявили коронавирусную инфекцию. Состояние пациента резко ухудшалось. К сожалению, усилия медиков оказались тщетными…

По данным главврача ЦРБ, за минувшие сутки в Шостке был подтвержден еще один случай коронавируса. С начала пандемии в нашем городе COVID-19 заболело 42 чел., пишет Шостка.инфо.