В Шостке умер мужчина, у которого был подтвержден COVID-19

Об этом сообщил главный врач ЦРБ Олег Штогрин. По его информации, мужчина был госпитализирован в субботу. У него выявили коронавирусную инфекцию. Состояние пациента резко ухудшалось. К сожалению, усилия медиков оказались тщетными…
По данным главврача ЦРБ, за минувшие сутки в Шостке был подтвержден еще один случай коронавируса. С начала пандемии в нашем городе COVID-19 заболело 42 чел., пишет Шостка.инфо.
15 августа на Сумщине из-за тяжелого течения болезни и сопутствующих заболеваний умерли три человека, у которых был подтвержден коронавирус....
В Ромнах 10 августа умерла женщина, у которой был подтвержден коронавирус....
В Сумах умерла больная коронавирусом 80-летняя жительница города....
В Недригайлове на Сумщине 29 июля скончался 86-летний мужчина, у которого был подтвержден COVID-19....
Уже сообщалось, что коронавирус унес жизнь пожилой женщины....