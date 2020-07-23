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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:10558

В Шостке умер мужчина, у которого был подтвержден COVID-19

Сегодня утром, 20 августа, в инфекционном отделении Центральной районной больницы скончался 61-летний мужчина.

Об этом сообщил главный врач ЦРБ Олег Штогрин. По его информации, мужчина был госпитализирован в субботу. У него выявили коронавирусную инфекцию. Состояние пациента резко ухудшалось. К сожалению, усилия медиков оказались тщетными…

По данным главврача ЦРБ, за минувшие сутки в Шостке был подтвержден еще один случай коронавируса. С начала пандемии в нашем городе COVID-19 заболело 42 чел., пишет Шостка.инфо.

Общество Смерть от коронавируса
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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