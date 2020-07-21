Сумским копам пришлось погоняться за пьяным водителем (видео) 2,63 промилле алкоголя зафиксировали сумские патрульные у водителя во время освидетельствования на состояние опьянения.

Вечером, патрулируя улицу Роменскую, инспекторы заметили автомобиль ВАЗ-2109, водитель которого нарушил ПДД. Инспекторы подали сигнал об остановке, но водитель не отреагировал и продолжил движение. Остановить машину путем блокирования удалось на улице Крылова. За рулем стражи порядка обнаружили 53-летнего мужчину с явными признаками алкогольного опьянения. Он без колебаний согласился пройти осмотр в присутствии свидетелей, ведь сразу же признался, что употреблял алкоголь. Результат осмотра - 2,63 промилле, что более чем 13 раз превышает допустимую норму.

На водителя инспекторы составили 3 админматериала:

- ч. 2 ст. 122 (Нарушение правил пользования предупредительными сигналами при изменении направления движения) КоАП;

- ст. 122-2 (Невыполнение водителем требований об остановке) КоАП;

- ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КоАП.

От управления его отстранили.