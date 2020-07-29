«Нетипичное течение»: в Шостке еще одна смерть от осложнений коронавируса

Об этом сообщила врач-эпидемиолог Сумского областного лабораторного центра Галина Христенко, пишет Суспільне.
Он попал в Шосткинскую центральную больницу 15 августа. На начальной стадии признаков COVID-19 не имел, говорит она.
«Без признаков поражения дыхательной системы и энцефалита. Однако было повышение температуры. Течение заболевания - внезапное. Он не отвечал типичной картине коронавируса», - отметила врач.
У него были сопутствующие состояния: нарушение обмена веществ, лишний вес 4-й степени, добавила Христенко.
Это - семнадцатая смерть на Сумщине от осложнений коронавируса.
Сегодня утром, 20 августа, в инфекционном отделении Центральной районной больницы скончался 61-летний мужчина....
15 августа на Сумщине из-за тяжелого течения болезни и сопутствующих заболеваний умерли три человека, у которых был подтвержден коронавирус....
В Ромнах 10 августа умерла женщина, у которой был подтвержден коронавирус....
В Сумах умерла больная коронавирусом 80-летняя жительница города....
В Недригайлове на Сумщине 29 июля скончался 86-летний мужчина, у которого был подтвержден COVID-19....