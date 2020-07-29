«Нетипичное течение»: в Шостке еще одна смерть от осложнений коронавируса В Шостке 20 августа умер 61-летний мужчина, у которого был подтвержден коронавирус.

Об этом сообщила врач-эпидемиолог Сумского областного лабораторного центра Галина Христенко, пишет Суспільне.

Он попал в Шосткинскую центральную больницу 15 августа. На начальной стадии признаков COVID-19 не имел, говорит она.

«Без признаков поражения дыхательной системы и энцефалита. Однако было повышение температуры. Течение заболевания - внезапное. Он не отвечал типичной картине коронавируса», - отметила врач.

У него были сопутствующие состояния: нарушение обмена веществ, лишний вес 4-й степени, добавила Христенко.

Это - семнадцатая смерть на Сумщине от осложнений коронавируса.