Поліція Сумщини закликає велосипедистів беззаперечно дотримуватися правил дорожнього руху За три тижні в дорожньо-транспортних подіях потерпіло майже десять велосипедистів – дехто з них відбувся подряпинами та синцями, інші потрапили на лікарняні ліжка з більш серйозними травмами.

Працівники поліції говорять, що більшість з цих випадків можна було б уникнути, якби самі потерпілі були більш уважними на дорозі і беззаперечно дотримувалися б Правил дорожнього руху.

Правоохоронці нагадують громадянам, хто має велотранспорт і постійно ним користується, основні правила дорожнього руху для велосипедистів:

Рухатися по дорозі на велосипедах дозволяється особам, які досягли 14-річного віку.

Велосипедист має право керувати велосипедом, який обладнаний звуковим сигналом та світловідбивачами: спереду — білого кольору, по боках — оранжевого, позаду — червоного.

Для руху в темну пору доби і в умовах недостатньої видимості на велосипеді повинен бути встановлений та увімкнений ліхтар (фара).

Велосипедисти, рухаючись групами, повинні їхати один за одним, щоб не заважати іншим учасникам дорожнього руху.

Колона велосипедистів, що рухається по проїзній частині, повинна бути розділена на групи (до 10 велосипедистів у групі) з дистанцією руху між групами 80–100 м.

Велосипедист може перевозити лише такі вантажі, які не заважають керувати велосипедом і не створюють перешкод іншим учасникам дорожнього руху.

Якщо велосипедна доріжка перетинає дорогу поза перехрестям, велосипедисти зобов’язані дати дорогу іншим транспортним засобам, що рухаються по дорозі.

Правоохоронці застерігають, що велосипедистам заборонено:

- керувати велосипедом з несправним гальмом, звуковим сигналом, а в темну пору доби і в умовах недостатньої видимості — з вимкненим ліхтарем (фарою) чи без світловідбивачів;

- рухатися по автомагістралях і дорогах для автомобілів, а також по проїзній частині, коли поряд облаштовано велосипедну доріжку;

- рухатися по тротуарах і пішохідних доріжках (крім дітей до 7 років на дитячих велосипедах під наглядом дорослих);

- під час руху триматися за інший транспортний засіб;

- їздити, не тримаючись за руль, та знімати ноги з педалей (підніжок);

- перевозити пасажирів на велосипеді (за винятком дітей до 7 років, які перевозяться на додатковому сидінні, обладнаному надійно закріпленими підніжками);

- буксирувати велосипеди;

- буксирувати причеп, не передбачений для експлуатації з велосипедом.

Батьки неповнолітніх велосипедистів мають застерегти своїх дітей щодо можливих наслідків легковажного поводження на дорозі, та забезпечити їх велошоломами, а за потреби - наколінниками, налокітниками та захисними рукавичками.

Також велосипедистам слід пам‘ятати, що, перетинаючи дорогу по пішохідному переходу, вони мають йти пішки, ведучи у руках свій байк, а не їхати на ньому серед натовпу пішоходів.

Працівники поліції закликають бути уважними та обачними, і бажають завжди щасливо повертатися додому.