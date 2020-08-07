Сумской водоканал сообщает об отключении воды

Не получают воду жители д. №№ 59, 61, 63, 65, 67, 71, 73, 75, 77 а, 77б, 79, 81а, 81б, 81в, 85, 87, 89, 91 на ул. Ковпака и д. №№ 43а, 43б по ул. Романа Атаманюка.
После завершения ремонтных работ водоснабжение будет восстановлено.
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Отдел «Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на домовых сетях....
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