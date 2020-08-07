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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:39150

Сумской водоканал сообщает об отключении воды

В связи с выполнением аварийных работ КП «Горводоканал» приостановило подачу воды в дома на ул. Ковпака и ул. Романа Атаманюка.

Не получают воду жители д. №№ 59, 61, 63, 65, 67, 71, 73, 75, 77 а, 77б, 79, 81а, 81б, 81в, 85, 87, 89, 91 на ул. Ковпака и д. №№ 43а, 43б по ул. Романа Атаманюка.

После завершения ремонтных работ водоснабжение будет восстановлено.

Общество Отключение воды
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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