В Сумах пройдет ночной забег в аэропорту

Впервые в Украине и в Cумах пройдет ночной забег в аэропорту. Время с 16.00 до 23.00. Уже будет темно. Регистрация на забег уже открыта здесь.
Доступны две дистанции – 5 и 10 км.
Сумський театр ім. Щепкіна + «Зелений театр» = вистава на відкритому просторі....
В воскресенье, 23 августа, в Ромнах пройдет кубок Сумщины по баскетболу 3х3....
24 Августа в Тростянце на стадионе им. В.Куца пройдет финальный матч Кубка Сумщины по футболу....
Відсьогодні, 18 серпня, в Агенції промоції «Суми» стартує показ персональної виставки Юрія ВИШНЯКОВА – «Дихання»....
Разом з митцями Агенція промоції «Суми» готується до проведення мистецького фестивалю «Ніч міста»....