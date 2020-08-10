В Сумском департаменте инфраструктуры «нахимичили» с тендером на 10 млн грн? Прокуратура Сумской требует признать недействительными результаты открытых торгов на сумму почти 10 млн грн.

Сумской местной прокуратурой в Хозяйственный суд Сумской области предъявлено исковое заявление в интересах государства к Департаменту инфраструктуры города Сумского городского совета и обществу с ограниченной ответственностью о признании недействительными результатов открытых торгов и заключенного по их результатам договора о выполнении работ по строительству канализационного коллектора на сумму почти 10 млн грн.

Во время мониторинга указанной публичной закупки установлены нарушения закона, которые заключались в неправомерном отклонении более экономически выгодных по сравнению с победителем торгов предложений других участников. Выполнение вышеуказанного договора могло привести к чрезмерному расходованию бюджетных средств.

Дело в настоящее время находится на рассмотрении в суде, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.