Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:05431

В Сумском департаменте инфраструктуры «нахимичили» с тендером на 10 млн грн?

Прокуратура Сумской требует признать недействительными результаты открытых торгов на сумму почти 10 млн грн.

Сумской местной прокуратурой в Хозяйственный суд Сумской области предъявлено исковое заявление в интересах государства к Департаменту инфраструктуры города Сумского городского совета и обществу с ограниченной ответственностью о признании недействительными результатов открытых торгов и заключенного по их результатам договора о выполнении работ по строительству канализационного коллектора на сумму почти 10 млн грн.

Во время мониторинга указанной публичной закупки установлены нарушения закона, которые заключались в неправомерном отклонении более экономически выгодных по сравнению с победителем торгов предложений других участников. Выполнение вышеуказанного договора могло привести к чрезмерному расходованию бюджетных средств.

Дело в настоящее время находится на рассмотрении в суде, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

Право
view counter

Новости

На Сумщине еще 55 случаев коронавируса: подробности
Сегодня 09:20
Сегодня «Альянс» сыграет с «Металлургом» в Сумах (трансляция)
Сегодня 08:01
Усадьбу Харитоненко готовы отдать Сумам
Сегодня 18:36
Укрзалізниця на День Независимости продлила маршрут поезда Сумы — Киев
Сегодня 18:25
В Сумах мопедист въехал в припаркованное авто
Сегодня 18:19
Появилось видео ДТП на перекрестке Харьковской и Линейной
Сегодня 18:05
В доме с лифтом-убийцей люди 10 дней живут без воды
Сегодня 17:37
В центре Сум монтируют рекламное табло
Сегодня 17:24
Президент переназначил еще одного главу РГА на Сумщине
Сегодня 17:01
На Сумщине отремонтировали еще один мост
Сегодня 16:53
В Сумском департаменте инфраструктуры «нахимичили» с тендером на 10 млн грн?
Сегодня 16:05
Сумскому кинотеатру «Дружба» уменьшили арендную плату в 30 тыс. раз
Сегодня 15:20
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.