Працівники поліції попереджають сумчан про шахрайські смс-розсилки

Працівники поліції говорять: розсилка таких листів періодично набуває популярності серед різного роду аферистів. Це частина сумновідомої схеми «Ви виграли приз». Методом випадкового набору номерів мобільних телефонів зловмисники розсилають громадянам смс-повідомлення про начебто виграні квартири в столиці, іномарки престижних моделей, великі суми грошей і так далі.



Повіривши у таку неймовірну новину, люди часто навіть не задумуються над простим і логічним запитанням: як можна щось виграти, якщо людина не брала участі у жодній лотереї чи розіграшу? Й тим часом забувають, що безкоштовний сир буває виключно у мишоловці.



І коли довірливий чоловік дзвонить за вказаними у листі номером телефону, то його співрозмовником є ніхто інший, як шахрай. Зловмисники представляються менеджерами, на ходу вигадуючи назви неіснуючих компаній. Або ж, як варіант, називаються представником солідного автомобільного концерну. І в розмові під тим чи іншим приводом видурюють у людини гроші. Зазвичай просять сплатити так званий неоподатковуємий відсоток вартості виграного призу. Приміром, якщо вартість нібито виграної автівки становить 500 тисяч, то, відповідно, 1% вартості становитиме 5 000 гривень. Затим можуть попросити гроші на доставку машини або ж на оформлення документів і так далі, аж поки «клієнт» не зрозуміє, що став жертвою шахраїв.



Працівники поліції радять громадянам ігнорувати такі смс-листи, а за можливості – встановити на свій мобільний телефон додаток, який би блокував подібні спам-розсилки.



Тож будьте розважливі та обачні, і вам не доведеться бути жертвою аферистів.