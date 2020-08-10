Президент переназначил еще одного главу РГА на Сумщине Президент Украины уволил и снова назначил главу Липоводолинской райгосадминистрации Ивана Яременеко.

Сегодня, 20 августа, нового старого главу РГА приветствовал глава Сумской облгосадминистрации Роман Грищенко. Он отметил, что Иван Яременко - второй в нашей области глава РГА, который был переназначен на эту должность.

«Это значит, что вам по Виктору Васильевичу Химичу – главе Лебединского РГА, доверяют. вашу работу оценили и в районе, и на всеукраинском уровне, - отметил Роман Грищенко. - Я уверен, что Вы справитесь с задачами, которые Вас возлагает президент, в частности, по внедрению в области децентрализации, медицинской реформы, борьбы с распространением коронавирусной инфекции, ремонтом дорог, обеспечением школьников района качественным образованием и т.д.».