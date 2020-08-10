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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:01377

Президент переназначил еще одного главу РГА на Сумщине

Президент Украины уволил и снова назначил главу Липоводолинской райгосадминистрации Ивана Яременеко.

Сегодня, 20 августа, нового старого главу РГА приветствовал глава Сумской облгосадминистрации Роман Грищенко. Он отметил, что Иван Яременко - второй в нашей области глава РГА, который был переназначен на эту должность.

«Это значит, что вам по Виктору Васильевичу Химичу – главе Лебединского РГА, доверяют. вашу работу оценили и в районе, и на всеукраинском уровне, - отметил Роман Грищенко. - Я уверен, что Вы справитесь с задачами, которые Вас возлагает президент, в частности, по внедрению в области децентрализации, медицинской реформы, борьбы с распространением коронавирусной инфекции, ремонтом дорог, обеспечением школьников района качественным образованием и т.д.».

Политика Иван Яременко
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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