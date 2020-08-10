В доме с лифтом-убийцей люди 10 дней живут без воды Жители многоэтажки на улице Супруна 32/1 в Сумах уже 10 дней живут без холодной воды, а без горячей - более 10 лет. Ее нет в квартирах с 6-го по 9-й этаж.

В доме 10 августа отключили воду из-за сломанного насоса в подвале. Люди, которые здесь живут, говорят, что его заменил управитель в мае 2020 года на новый, пишет Суспільне.

Владелец одной из квартир Сергей Чернышев говорит, что до этого вода подавалась по графику. С 11 вечера до 8 утра ее не было. «И когда вода ранее подавалась, то у жителей верхних этажей были постоянные гидроудары, рвало трубы из-за того, что они выключали воду в свою пользу, чтобы экономить коммунальную электроэнергию, но мы платим все в полном объеме. Сейчас в доме проживает около 500 жителей в антисанитарных условиях», - рассказывает мужчина.

Люди с верхних этажей покупают воду в магазине или берут у соседей. «Колонки нету, закрыли все колонки вокруг. Куда хочешь, туда и иди», - говорит жительница дома Любовь Мора.

Из-за отсутствия воды (в том числе и горячей, которой нет 10 лет) люди написали письмо управителю своему - управляющей компании «Домком Сумы». По словам исполняющего обязанности главного инженера предприятия Валерия Карлюкова, тот сломался из-за перегрузки и сейчас находится на гарантийном ремонте, его должны были установить обратно 19 августа.

«Там надо ставить насосную станцию полностью, которая будет с гидробаком, с автоматикой, которая будет подкачивать, как мы делаем на других домах», - считает Карлюков. По его словам, двигатель в 5 киловатт «съедает» тариф на коммунальную электроэнергию. «У них не хватает денег, чтобы выполнить данный вид работ. Хотя мы главе домового комитета неоднократно напоминали и рекомендовали установить насосную станцию. Пусть мы немножко прокредитуем дом. Он себя окупает примерно за полгода. На сегодня согласия со старшим дома мы не нашли на счет замены», - рассказал инженер.

Стоимость такой насосной станции, говорит Валерий Карлюков - около 50 тыс. грн. А пока воды нет, люди носят ее вверх пешком, потому что в доме к тому же не работает и лифт. Тот самый, в котором задавлило 2-месячного малыша в январе 2019 года. Он также был якобы капитально отремонтирован.