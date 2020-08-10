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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:05350

Появилось видео ДТП на перекрестке Харьковской и Линейной

Сегодня, 20 августа, на перекрестке ул. Харьковская и Линейная произошло ДТП.

По предварительным данным, «Ауди» двигалась по улице Харьковской в направлении «Сумыхимпрома», при этом ее водитель проигнорировал красный сигнал светофора в районе перекрестка с Линейной в то время, когда там ехал «Хюндай Туксон», сообщил пресс-секретарь Управления патрульной полиции Сумщины Олег Сологуб.

За нарушение правил дорожного движения, которые привели к ДТП, патрульные составили протокол на водителя «Ауди» по ст. 124 КУоАП. Кроме того, на того же водителя патрульные оформили постановление по ч. 4 ст. 126 КУоАП за то, что он управлял автомобилем, несмотря на то, что суд несколько дней назад уже лишил его такого права. Выяснилось, что еще 14 июля мужчина управлял автомобилем с признаками алкогольного опьянения, а когда его остановили патрульные, он отказался от освидетельствования.

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