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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:19280

В Сумах мопедист въехал в припаркованное авто

Сегодня, 20 августа, в Сумах на ул. Сергея Табалы произошло ДТП.

Авария произошла около 17.30. по предварительным данным, мопедист не справился с управлением и въехал в стоявший на обочине ВАЗ-21114. Мопедист в результаты аварии получил травмы, с которыми его увезла «скорая» в больницу. У обоих водителей возьмут анализы на состояние опьянения, сообщил пресс-секретарь управления патрульной полиции в Сумской области.

Право Дтп
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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