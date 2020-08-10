В Сумах мопедист въехал в припаркованное авто Сегодня, 20 августа, в Сумах на ул. Сергея Табалы произошло ДТП.

Авария произошла около 17.30. по предварительным данным, мопедист не справился с управлением и въехал в стоявший на обочине ВАЗ-21114. Мопедист в результаты аварии получил травмы, с которыми его увезла «скорая» в больницу. У обоих водителей возьмут анализы на состояние опьянения, сообщил пресс-секретарь управления патрульной полиции в Сумской области.