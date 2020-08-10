В Сумах мопедист въехал в припаркованное авто

Авария произошла около 17.30. по предварительным данным, мопедист не справился с управлением и въехал в стоявший на обочине ВАЗ-21114. Мопедист в результаты аварии получил травмы, с которыми его увезла «скорая» в больницу. У обоих водителей возьмут анализы на состояние опьянения, сообщил пресс-секретарь управления патрульной полиции в Сумской области.
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