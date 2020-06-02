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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:25295

Укрзалізниця на День Независимости продлила маршрут поезда Сумы — Киев

"Укрзалізниця" продолжила маршрут поезда №779/780 "Столичный экспресс" Сумы - Киев в Винницу на 24 августа 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

"Это позволит пассажирам более удобно планировать свои путешествия и расширить географию путешествий.

Из Сум поезд отправится в 5:34 и прибудет в Винницу в 13:11. Отправление из Винницы в 13:44 и прибытие в Сумы в 21:34. Поезд будет останавливаться в Ворожбе, Путивле, Конотопе, Бахмаче, Нежине, Киеве и Казатине", - говорится в сообщении. 

Отмечается, что стоимость билетов составляет от 362 до 571 грн в зависимости от класса вагона.

Билеты можно приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах.

В УЗ напомнили, что все поезда проходят усиленную дезинфекционную обработку до и после рейса. Также усилили обработку постельного белья во время стирки. Поездные бригады обеспечены средствами индивидуальной защиты, прошли соответствующие инструктажи и медосмотр.

Для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон.

 
Общество Укрзалізниця
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