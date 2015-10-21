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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:36474

Усадьбу Харитоненко готовы отдать Сумам

Прошли переговоры о возможной передаче усадьбы Харитоненко на баланс города.

Об этом сообщил главы Сумской облгосадминистрации Роман Грищенко.

«Мы провели переговоры с Министром образования и науки Украины Сергеем Шкарлетом, договорились с ним и с ректором Сумского государственного университета Анатолием Васильевым о передаче от Минобразования усадьбы Харитоненко городу Сумы на баланс», - отметил Роман Грищенко.

По его словам, теперь окончательное решение за депутатами Сумского городского совета, если они проголосуют за передачу усадьбы на баланс города Сумы.

«Не может такой памятник архитектуры разваливаться. Мы могли бы помочь и из областного бюджета, чтобы его отремонтировать. Там колоссальный потенциал, и его надо сохранить для будущих поколений. Здесь может находиться художественный музей им. Н. Онацкого. Ведь значительная часть коллекции этого музея остается в запасниках из-за нехватки выставочных площадей, - добавил Роман Грищенко. - В усадьбе может и ЗАГС находиться. Но это решать депутаты городского совета, если примут эту усадьбу себе на баланс».

Общество Усадьба Харитоненко
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