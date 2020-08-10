«Альянс» вышел в первую лигу Команда с Сумщины в дебютном сезоне в профи вышла в первую лигу.

Сегодня, 20 августа, в Сумах на «Юбилейном» прошла ответная стыковая игра за право выступать в следующем сезоне в первой лиге чемпионата Украины по футболу.

Липоводолинский «Альянс», занявший третье место в группе 2 второй лиги играл против 15-й команды первой лиги запорожского «Металлурга». Первая игра три дня назад завершилась победой наших 2:0.

До перерыва лучше действовали хозяева, которые лишь чудом не открыли счет. Влетел мяч, правда, именно в ворота «Альянса», но не был засчитан из-за офсайда у игрока «Металлурга». Владислав Шарай же упустил прекрасный шанс, когда пропустил мяч у себя под ногой, несколько раз головой пробивал Поднебенной, близок к голу был и Загинайлов, но ему не хватило точности, пишет ua-football.com.

Накопленная за последние месяцы усталость мешала «Металлургу» создать что-либо опасное у ворот соперника и после перерыва. Вратарь «Альянса» Важинский даже непреднамеренно помогал «казакам» своей ошибкой, но никто воспользоваться этим не сумел, так как вблизи Важинского игроков «Металлурга» не было.

Хороший шанс создал Сидоренко для Шарая, навешивая на дальний угол вратарской. Но удар Владислава в падении головой приняла на себя перекладина. Даже если бы мяч влетел в сетку, засчитан он не был бы, ведь хавбек «Альянса» находился в офсайде.

В перекладину попал и запорожец Сачко. Однако гол все же забили хозяева, на последних секундах два вышедших на замену игрока его организовали. Сидоренко навесил на голову Яну Осадчему, который принес своей команде победу.

Альянс - Металлург 1:0 (0:0 )

Гол: Осадчий (90+1)

Альянс: Важинский, Медведев, Пикуль, Писный, Рогозинский, Поднебенной (Шарай С. 63), Лебеденко, Ярошенко, Шарай В. (Осадчий 90+1), Агапов (Сидоренко 53), Загинайлов (Есып 67).

Металлург: Котляров, Бобров, Кулинич, Кравченко (Сухарь 44), Сачко (Разуваев 79), Скоблов, Крапивный, Могильный (Трояновский 68), Олейник (Лихобабенко 56), Черний (Шалфеев 74), Белоусов.

Предупреждения: Кравченко (8 ), Могильный (40), Крапивный (85)