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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумы уже в желтой зоне по карантину

Минздрав изменил распределение по карантинным зонами. Количество «красных» районов выросла.

Министерство здравоохранения обновило карту «желтых», «оранжевых» и «красных» зон Украины. Комиссия утвердила 14 «красных» уровней опасности, 75 – «оранжевых» и 106 – «желтых». В частности, уровн эпидемической опасности утверждены в 14 областях нашей страны, это - Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано Франковская, Киевская, Львовская, Одесская, Ривненская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая и Черновицкая, а также Киев «, - сообщил на брифинге главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

На Сумщине на «желтом» уровне оказались Сумы, Сумской район, Недригайловский, Ахытсркий, Тростянецкий и Кролевецкий.

Главный санитарный врач отметил, что все те районы Украины, которые не попали в перечень «желтых», «оранжевых» или «красных» зон, является «зелеными». В «зеленых» районах запрещается находиться без маски или респиратора в общественных зданиях, проведение массовых мероприятий с участием более одного человека на 5 м², трансляция фильмов в кинотеатрах заполняемостью более 50%, перевозка пассажиров разрешается только в пределах сидячих мест.

На «желтой» территории дополнительно к ограничениям «зеленой» запрещается посещение учреждений социальной защиты, деятельность хостелов, ночных клубов (после 24:00 и до 7:00), проведение массовых мероприятий в заведениях питания для 20 человек и более. На «оранжевой» территории запрещается деятельность средств размещения, кроме гостиниц, деятельность развлекательных заведений с заполненностью более 50%, плановые госпитализации и операции, работы спортзалов с более одним посетителем на 10 кв. м, ограничения массовых мероприятий с площадью на одного человека на кв. 10 м, посещение учебных заведений группами более 20 человек, перевозки пассажиров общественным транспортом более 50% заполненности.

В то же время на «красной» территории запрещена работа общественного транспорта, учебных заведений, в том числе школьных и дошкольных. Разрешается высадка пассажиров только транспортом, который курсирует транзитом, и высадка междугородного транспорта.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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