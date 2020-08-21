На Сумщине 1124 случая коронавируса: плюс 2 летальных По состоянию на 21 августа в Сумской области 1124 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 46 человек (Сумы - 36, Сумской р-н - 2, Шостка - 4, Роменский р-н - 1, Кролевец - 3).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 18 летальных случаев, из них 2 - за прошедшие сутки (Сумы, Шостка).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выздоровела 501 человек, из них за минувшие сутки - 2 (Ахтырка и Конотоп).

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 506 случаев заболевания, в Сумском районе - 73, г. Белополье - 7, Белопольском районе – 23, г. Бурынь - 2, Бурынском районе - 1, пгт Великая Писаревка - 2, г. Глухов – 13, Глуховском районе - 6, г. Конотоп - 50, Конотопском районе - 34, пгт Краснополье - 2, Краснопольском р-не - 6, г. Кролевец - 45, Кролевецком районе – 23, г. Лебедин - 4, Лебединском р-не - 1, пгт Липовая Долина - 1, пгт Недригайлов – 31, Недригайловском районе – 19, г. Ахтырка - 65, Ахтырском р-не – 19, г. Путивль - 3, Путивльском районе - 7, г. Ромны - 37, Роменском районе – 21, г. Середина-Буда - 1, Середина-Будском р-не – 20, г. Тростянец - 43, Тростянецком районе - 9, г. Шостка - 48, Шосткинском р-не - 2.